Лукашенко признал наличие ошибок со стороны властей Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что власти страны по отдельным аспектам общественно-политической ситуации допустили ошибки.

Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

«Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок», — сказал Лукашенко.

По его мнению, в стране была непростая ситуация: сперва были парламентские выборы, потом коронавирус, затем президентская кампания.

«Это вообще была бешеная обстановка», — подчеркнул он.

Вместе с этим глава Белоруссии добавил, что особый белорусский курс в лечении коронавирусной инфекции сейчас поддерживается по всему миру.

Ранее Лукашенко заявил, что мобилизует для борьбы с расшатывающими страну силами все существующие для этого возможности, включая органы внутренних дел и армию.