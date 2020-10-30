Лукашенко признал наличие ошибок со стороны властей Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что власти страны по отдельным аспектам общественно-политической ситуации допустили ошибки.
Лукашенко признал наличие ошибок со стороны властей Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

«Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок», — сказал Лукашенко.

По его мнению, в стране была непростая ситуация: сперва были парламентские выборы, потом коронавирус, затем президентская кампания.

«Это вообще была бешеная обстановка», — подчеркнул он.

Вместе с этим глава Белоруссии добавил, что особый белорусский курс в лечении коронавирусной инфекции сейчас поддерживается по всему миру.

Ранее Лукашенко заявил, что мобилизует для борьбы с расшатывающими страну силами все существующие для этого возможности, включая органы внутренних дел и армию.

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