Лукашенко признал наличие ошибок со стороны властей Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.
«Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок», — сказал Лукашенко.
По его мнению, в стране была непростая ситуация: сперва были парламентские выборы, потом коронавирус, затем президентская кампания.
«Это вообще была бешеная обстановка», — подчеркнул он.
Вместе с этим глава Белоруссии добавил, что особый белорусский курс в лечении коронавирусной инфекции сейчас поддерживается по всему миру.
Ранее Лукашенко заявил, что мобилизует для борьбы с расшатывающими страну силами все существующие для этого возможности, включая органы внутренних дел и армию.