В Белоруссии рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V»

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Все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно.
В Белоруссии рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V»
  • © REUTERS/Dado Ruvic

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав Белоруссии.

«Всего скрининг прошли 109 пациентов, вакцинированы 100 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что девять пациентов не прошли скрининг по разным причинам: из-за положительных анализов на COVID-19, повышенной температуры на момент рандомизации.

Также в министерстве отметили, что через 21 день после первого введения препарата добровольцы получат второй компонент.

Ранее Минздрав России рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в Белоруссии.

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