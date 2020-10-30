В Белоруссии рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V»
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав Белоруссии.
«Всего скрининг прошли 109 пациентов, вакцинированы 100 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что девять пациентов не прошли скрининг по разным причинам: из-за положительных анализов на COVID-19, повышенной температуры на момент рандомизации.
Также в министерстве отметили, что через 21 день после первого введения препарата добровольцы получат второй компонент.
Ранее Минздрав России рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в Белоруссии.