В Белоруссии рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V»

Все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав Белоруссии.

«Всего скрининг прошли 109 пациентов, вакцинированы 100 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что девять пациентов не прошли скрининг по разным причинам: из-за положительных анализов на COVID-19, повышенной температуры на момент рандомизации.

Также в министерстве отметили, что через 21 день после первого введения препарата добровольцы получат второй компонент.

Ранее Минздрав России рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в Белоруссии.