Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 97 тысяч

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Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 97 499.
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 97 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

С начала пандемии на территории Белоруссии умерли 977 пациентов с COVID-19, выписаны после выздоровления 85 982 человека.

Отмечается, что в республике провели более 2,4 млн тестов на выявление COVID-19.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране контролируемой.

14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

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