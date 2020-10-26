Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 93 тысячи

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 93 707.

Об этом сообщает БЕЛТА.

С начала пандемии на территории Белоруссии умер 961 пациент с COVID-19, выписаны после выздоровления более 83,7 тыс. человек.

Отмечается, что в республике провели более 2,3 млн тестов на выявление COVID-19.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране контролируемой.

14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.