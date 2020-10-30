МИД Киргизии заверил Казахстан в неизменности внешней политики

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Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев в ходе встречи в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о неизменности внешнеполитического курса Бишкека после смены власти в стране.
МИД Киргизии заверил Казахстан в неизменности внешней политики
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«Главная цель моего визита — это заверение казахстанской стороне в неизменности внешнеполитического курса Кыргызстана в свете произошедших внутриполитических изменений. Киргизская Республика всегда дорожила и будет дорожить добрым отношением братского Казахстана», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «новое руководство страны решительно настроено на дальнейшее укрепление и наращивание киргизско-казахских отношений по всем направлениям».

Ранее сообщалось, что Киргизия попросила у Казахстана финансовую помощь и медикаменты.

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