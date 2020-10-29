Киргизия попросила у Казахстана финансовую помощь и медикаменты

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Киргизия обратилась к Казахстану с просьбой оказать финансово-экономическую помощь республике, а также предоставить медикаменты и средства индивидуальной защиты для медработников.
Киргизия попросила у Казахстана финансовую помощь и медикаменты
  • © Claudia Thaler/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД республики Руслан Казакбаев во время состоявшейся в Нур-Султане встречи с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.

«Казакбаев обратился к казахстанской стороне с просьбой рассмотреть возможность оказания содействия в предоставлении кыргызской стороне на безвозмездной основе медикаментов и средств индивидуальной защиты для нужд Министерства здравоохранения Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава МИД Киргизии «с учётом социально-экономической ситуации» в стране попросил власти соседнего государства «рассмотреть возможность оказания финансово-технической помощи кыргызской стороне».

Ранее сообщалось, что блокпосты установят 1 ноября на въезде в Восточно-Казахстанскую область (ВКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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