Киргизия попросила у Казахстана финансовую помощь и медикаменты

Киргизия обратилась к Казахстану с просьбой оказать финансово-экономическую помощь республике, а также предоставить медикаменты и средства индивидуальной защиты для медработников.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД республики Руслан Казакбаев во время состоявшейся в Нур-Султане встречи с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.

«Казакбаев обратился к казахстанской стороне с просьбой рассмотреть возможность оказания содействия в предоставлении кыргызской стороне на безвозмездной основе медикаментов и средств индивидуальной защиты для нужд Министерства здравоохранения Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава МИД Киргизии «с учётом социально-экономической ситуации» в стране попросил власти соседнего государства «рассмотреть возможность оказания финансово-технической помощи кыргызской стороне».

Ранее сообщалось, что блокпосты установят 1 ноября на въезде в Восточно-Казахстанскую область (ВКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции.