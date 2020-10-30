Погранслужба Киргизии переведена на усиленный вариант несения службы
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«Подразделения ГПС по всему периметру государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы согласно поручению исполняющего обязанности президента, премьер-министра Киргизской Республики Садыра Жапарова», — приводит ТАСС сообщение погранслужбы.
Причины усиления охраны границы не сообщаются.
Отмечается, что обстановка на границе стабильная.
Ранее сообщалось, что Киргизия попросила у Казахстана финансовую помощь и медикаменты.