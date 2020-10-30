Погранслужба Киргизии переведена на усиленный вариант несения службы

Государственная пограничная служба (ГПС) Киргизии переведена на усиленный вариант несения службы.

«Подразделения ГПС по всему периметру государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы согласно поручению исполняющего обязанности президента, премьер-министра Киргизской Республики Садыра Жапарова», — приводит ТАСС сообщение погранслужбы.

Причины усиления охраны границы не сообщаются.

Отмечается, что обстановка на границе стабильная.

Ранее сообщалось, что Киргизия попросила у Казахстана финансовую помощь и медикаменты.