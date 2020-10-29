Лукашенко поручил помощникам обеспечивать безопасность в регионах

Белорусский президент Александр Лукашенко перед своими новыми помощниками поставил задачу обеспечивать общественную безопасность в регионах республики.

Ранее Лукашенко провёл перестановки в силовом блоке страны. Он, в частности, назначил Валерия Вакульчика, Юрия Караева и Александра Барсукова помощниками по Брестской области, Гродненской области и в Минске.

Президент призвал помощников взаимодействовать с Министерством обороны, МВД и КГБ.

«Особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть вооружёнными силами, как это было летом, мы это сделаем. Это в моей компетенции. И помощь управлениям КГБ и МВД на месте. Вы знаете, какие задачи мы здесь решали (раньше решали, в августе после выборов). Им надо оказать помощь», — цитирует его БЕЛТА.

Он отметил, что помощники не должны напрямую командовать и управлять начальниками УВД и УКГБ на местах, потому что «у них есть свои начальники».

«Вы должны меня держать в курсе дела, и вместе, если нужно, мы будем действовать. Вы от меня будете получать распоряжения, как действовать по тем или иным направлениям. Вы люди военные и понимаете, что такое подчинённость по вертикали», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что глава милиции Минска Иван Кубраков стал министром внутренних дел Белоруссии.