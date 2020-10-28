На Украине возбудили дело из-за взрыва на газораспределительной станции

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Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело из-за взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области.
На Украине возбудили дело из-за взрыва на газораспределительной станции
  • © ГСЧС Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«По факту происшествия следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что на газоперерабатывающей станции в Харьковской области Украины произошёл взрыв. В результате происшествия два человека погибли, девять получили различные травмы.

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