На Украине возбудили дело из-за взрыва на газораспределительной станции

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело из-за взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«По факту происшествия следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что на газоперерабатывающей станции в Харьковской области Украины произошёл взрыв. В результате происшествия два человека погибли, девять получили различные травмы.