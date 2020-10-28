На украинской газоперерабатывающей станции произошёл взрыв

Короткая ссылка
На газоперерабатывающей станции в Харьковской области Украины произошёл взрыв.
На украинской газоперерабатывающей станции произошёл взрыв
  • © ГосЧС в Харьковской области

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным правоохранительных органов, в результате инцидента два человека погибли, девять получили различные травмы.

«Взрыв природного газа без последующего возгорания произошёл около 11:47 (12:47 мск). Задымление составило около 200 кв. м», — отметили в ведомстве.

Специалисты выясняют причины взрыва.

Ранее в центре Киева произошёл взрыв в ресторане, в результате чего, по некоторым данным, пострадали два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить