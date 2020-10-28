На украинской газоперерабатывающей станции произошёл взрыв
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление местной полиции.
По данным правоохранительных органов, в результате инцидента два человека погибли, девять получили различные травмы.
«Взрыв природного газа без последующего возгорания произошёл около 11:47 (12:47 мск). Задымление составило около 200 кв. м», — отметили в ведомстве.
Специалисты выясняют причины взрыва.
Ранее в центре Киева произошёл взрыв в ресторане, в результате чего, по некоторым данным, пострадали два человека.