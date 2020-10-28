На железной дороге в Белоруссии нашли муляж бомбы

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В МВД Белоруссии заявили об обнаружении муляжа взрывного устройства на железной дороге в Минской области.
На железной дороге в Белоруссии нашли муляж бомбы
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

«Сегодня утром в Смолевичский РОВД поступили два сообщения об опасности. Сначала около 5:30 дежурная по железнодорожной станции Красное Знамя рассказала о принудительном срабатывании сигнализации на перегоне Заречное — Красное Знамя. Рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация. Через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами», — указывается в заявлении.

Отмечается, что на места происшествия были направлены следственно-оперативная и сапёрно-пиротехническая группы. Специалисты установили, что коробки — муляжи взрывных устройств. В них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

«По обоим фактам милиция проводит проверку», — добавила Чемоданова.

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