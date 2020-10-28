В Белоруссии возбудили дело за нарушение работы университета

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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок в одном из университетов страны.
В Белоруссии возбудили дело за нарушение работы университета
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Согласно материалам дела, неустановленные лица 26 октября около 9:20 в учебном корпусе №4 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники организовали и активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», — указали в ведомстве.

Отмечается, что это повлекло нарушение работы образовательного учреждения — срыв занятий.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что студенты, которые принимают участие в несанкционированных акциях протеста, должны быть отчислены из вузов.

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