В Белоруссии возбудили дело за нарушение работы университета

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок в одном из университетов страны.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Согласно материалам дела, неустановленные лица 26 октября около 9:20 в учебном корпусе №4 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники организовали и активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», — указали в ведомстве.

Отмечается, что это повлекло нарушение работы образовательного учреждения — срыв занятий.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что студенты, которые принимают участие в несанкционированных акциях протеста, должны быть отчислены из вузов.