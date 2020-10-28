В Белоруссии возбудили дело за нарушение работы университета
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Согласно материалам дела, неустановленные лица 26 октября около 9:20 в учебном корпусе №4 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники организовали и активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», — указали в ведомстве.
Отмечается, что это повлекло нарушение работы образовательного учреждения — срыв занятий.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что студенты, которые принимают участие в несанкционированных акциях протеста, должны быть отчислены из вузов.