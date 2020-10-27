Трамп разочарован срывом перемирия в Нагорном Карабахе

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Американский президент Дональд Трамп выразил разочарование срывом перемирия между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Трамп разочарован срывом перемирия в Нагорном Карабахе
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс.

«Да, это разочаровывает. Но это то, что происходит, это страны, у которых существуют разногласия уже много-много лет», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на авиабазе Эндрюс.

При этом он выразил уверенность, что у Баку и Еревана «всё наладится».

Ранее Трамп на митинге в штате Нью-Гэмпшир назвал ситуацию с урегулированием в Нагорном Карабахе «лёгким случаем». По его словам, «это легко, если знаешь, что делаешь».

27 октября госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные разговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он призвал обе стороны к поиску дипломатического разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.

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