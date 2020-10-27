Лавров провёл разговор с главой МИД Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Министры обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями», — сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Отмечается, что стороны рассмотрели ход подготовки предстоящего 12 ноября 2020 года совместного заседания коллегии двух стран.

Ранее власти Белоруссии анонсировали проведение всенародного собрания.