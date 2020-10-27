Лавров провёл разговор с главой МИД Белоруссии
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«В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Министры обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями», — сообщает пресс-служба белорусского МИД.
Отмечается, что стороны рассмотрели ход подготовки предстоящего 12 ноября 2020 года совместного заседания коллегии двух стран.
Ранее власти Белоруссии анонсировали проведение всенародного собрания.