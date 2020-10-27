На Украине выявили 6677 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 6677 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано более 355 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

globallookpress.com

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 126 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 6590 летальных случаев коронавируса, 145 336 человек вылечились. Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года. Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.