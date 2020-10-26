В ГУВД заявили о задержаниях участников протестов в Минске

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Сотрудники милиции проводили задержания участников протестной акции в Минске, на улице работает ОМОН. Об этом Sputnik Беларусь заявили в ГУВД Мингорисполкома. Число задержанных не уточняется.
В ГУВД заявили о задержаниях участников протестов в Минске
  • Reuters

«Сегодня были задержаны граждане во время несанкционированных уличных акций. Пока о количестве говорить рано, мы просто подтверждаем, что задержания были», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, в понедельник, 26 октября, на площади Независимости в Минске на несанкционированную акцию протеста вышли пенсионеры, к акции также примкнули студенты.

В столичной милиции отмечают, что все данные о задержанных поступают в оперативно-ситуационный штаб МВД.

Там подчёркивают, что действия милиции направлены на поддержание порядка на улицах и пресечение противоправных действий.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 25 октября задержали 523 человека

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