Алиев допустил использование турецких F-16 в случае иностранной агрессии
- Reuters
Он отметил, что в каждом интервью у него спрашивают, откуда у Азербайджана турецкие F-16.
«Все знают, что они на земле, что они прибыли сюда на учения, а с началом войны тут остались», — цитирует РИА Новости Алиева.
По его словам, истребители являются помощью от Турции.
«Если в отношении нас будет совершена иностранная агрессия, то они увидят эти F-16», — подчеркнул Алиев.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против дальнейшего раскручивания военного сценария в Карабахе и призвал внешних игроков активизировать усилия для стабилизации мирного процесса в регионе.