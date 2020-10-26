Алиев допустил использование турецких F-16 в случае иностранной агрессии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку применит турецкие истребители F-16 в случае иностранной агрессии против страны.

Он отметил, что в каждом интервью у него спрашивают, откуда у Азербайджана турецкие F-16.

«Все знают, что они на земле, что они прибыли сюда на учения, а с началом войны тут остались», — цитирует РИА Новости Алиева.

По его словам, истребители являются помощью от Турции.

«Если в отношении нас будет совершена иностранная агрессия, то они увидят эти F-16», — подчеркнул Алиев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против дальнейшего раскручивания военного сценария в Карабахе и призвал внешних игроков активизировать усилия для стабилизации мирного процесса в регионе.