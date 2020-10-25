В Минске приостановлена работа 12 станций метрополитена

Метрополитен Минска заявил о приостановке работы 12 станций в белорусской столице в преддверии намеченной в городе несанкционированной акции протеста.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

«В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрываются станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Первомайская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская», — сказано в заявлении.

Отмечается, что поезда проследуют данные станции без остановки.

Ранее сообщалось, что в центр Минска стягивают сотрудников милиции, внутренние войска и ОМОН. Там ожидается очередная несанкционированная акция сторонников оппозиции.