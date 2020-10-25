На Украине выявили 6088 новых случаев коронавируса за сутки
- Reuters
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 102 пациента с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксирован 6391 летальный случай коронавируса, 141 508 человек вылечились.
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.