На Украине выявили 6088 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 6088 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано более 343 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Reuters

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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 102 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Украине зафиксирован 6391 летальный случай коронавируса, 141 508 человек вылечились. Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.