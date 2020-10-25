На Украине выявили 6088 новых случаев коронавируса за сутки

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На Украине выявили 6088 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано более 343 тыс. случаев заболевания коронавирусом.
На Украине выявили 6088 новых случаев коронавируса за сутки
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 102 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксирован 6391 летальный случай коронавируса, 141 508 человек вылечились.

Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года. 

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