Тихановская ограничила контакты из-за COVID-19 у главы МИД Словении
- Reuters
Об этом сообщила пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Анна Красулина.
«Светлана остановила физические контакты, свела контакты к минимуму... назначен тест на коронавирус, до этого работа будет вестись онлайн», — цитирует её РИА Новости.
Пресс-секретарь добавила, что Тихановская не ушла на самоизоляцию и продолжает удалённую работу.
По словам Красулиной, такие меры приняты после положительного теста на коронавирус у главы МИД Словении, с которым встречалась Тихановская.
«Светлана чувствует себя хорошо, с ней всё в порядке», — уточнила пресс-секретарь.
В пятницу, 23 октября, глава МИД Словении Анже Логар сообщил о выявлении у него COVID-19.
Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ушёл на карантин из-за контакта с Логаром.