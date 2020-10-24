Тихановская ограничила контакты из-за COVID-19 у главы МИД Словении

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ограничила свои контакты после того, как выяснилось, что у главы МИД Словении Анже Логара, с которым она встречалась, выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.
Тихановская ограничила контакты из-за COVID-19 у главы МИД Словении
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Анна Красулина.

«Светлана остановила физические контакты, свела контакты к минимуму... назначен тест на коронавирус, до этого работа будет вестись онлайн», — цитирует её РИА Новости.

Пресс-секретарь добавила, что Тихановская не ушла на самоизоляцию и продолжает удалённую работу.

По словам Красулиной, такие меры приняты после положительного теста на коронавирус у главы МИД Словении, с которым встречалась Тихановская.

«Светлана чувствует себя хорошо, с ней всё в порядке», — уточнила пресс-секретарь.

В пятницу, 23 октября, глава МИД Словении Анже Логар сообщил о выявлении у него COVID-19.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ушёл на карантин из-за контакта с Логаром.

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