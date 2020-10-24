В Азербайджане заявили о сбитом самолёте ВВС Армении

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Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении боевого самолёта ВВС Армении. В Ереване эти сообщения назвали «абсолютной ложью».
В Азербайджане заявили о сбитом самолёте ВВС Армении
  • Reuters

«Днём 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолёт Военно-воздушных сил Армении», — говорится в сообщении азербайджанских вооружённых сил.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отвергла это заявление.

«Это абсолютная ложь», — сказала она РИА Новости.

Ранее в Баку обвинили армянскую сторону в ракетных и артиллерийских обстрелах в Геранбойском и Тертерском районах.

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян обвинил азербайджанскую сторону в обстреле мирных поселений, в том числе Степанакерта.

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