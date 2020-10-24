В Азербайджане заявили о смерти раненного в Гяндже гражданина России

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В Генеральной прокуратуре Азербайджана заявили о смерти гражданина России, получившего ранения при ракетном ударе в Гяндже 17 октября.
В Азербайджане заявили о смерти раненного в Гяндже гражданина России
  • Reuters

«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации Маяков Артур Владимирович 2007 года рождения скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.

Там также обвинили армянскую сторону в ракетных и артиллерийских обстрелах в Геранбойском и Тертерском районах, в результате которых «погиб житель села Исмаилзаде Орхан Рахбар-оглы 2004 года рождения».

В свою очередь, официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что прошедшей ночью в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сохранилась «стабильная напряжённая обстановка». Он обвинил азербайджанскую сторону в обстреле мирных поселений, в том числе Степанакерта.

17 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что после ракетного удара по азербайджанскому городу Гяндже погибли более десяти человек.

Азербайджан и Армения объявили временное гуманитарное перемирие с 00:00 18 октября. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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