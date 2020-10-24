Российское посольство подтвердило смерть россиянина в Азербайджане
Российское посольство подтвердило смерть гражданина России, который получил ранения при обстреле азербайджанского города Гянджи 17 октября.
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«Да, мы подтверждаем эту информацию», — сказала РИА Новости пресс-атташе посольства Алина Золоторёва.
Ранее в Генеральной прокуратуре Азербайджана заявили о смерти гражданина России 2007 года рождения, раненного при ракетном ударе по Гяндже.
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