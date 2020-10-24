В Молдавии потребовали закрыть военно-биологические лаборатории США

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Коммунистическая партия Молдавии присоединилась к призыву закрыть американские военно-биологические лаборатории по всему миру, в том числе в странах СНГ.
В Молдавии потребовали закрыть военно-биологические лаборатории США
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Сегодня во всём мире разворачивается кампания, инициированная левыми и коммунистическими партиями по запрету военно-биологических лабораторий Соединённых Штатов Америки, открытых в различных государствах, в том числе странах СНГ», — цитирует РИА Новости партийную пресс-службу.

Отмечается, что молдавская компартия полностью поддерживает данную инициативу.

В партии отметили, что, согласно сообщениям СМИ, подобная лаборатория может действовать и на территории Молдавии.

6 августа замдиректора департамента печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий в странах бывшего СССР.

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