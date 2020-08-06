МИД России прокомментировал активность лабораторий США в странах СНГ

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Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий в странах бывшего СССР, заявил замдиректора департамента и печати МИД России Алексей Зайцев.
МИД России прокомментировал активность лабораторий США в странах СНГ
  • РИА Новости

По его словам, активизация военно-биологической деятельности США и их союзников за пределами национальных границ, в том числе на постсоветском пространстве, проводится под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области.

При этом проконтролировать степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы невозможно, отметил Зайцев.

«Получаемые американскими военными биологами штаммы возбудителей инфекционных заболеваний могут использоваться в дальнейшем для целей, несовместимых с интересами национальной безопасности России и других стран СНГ», — сказал он.

Россия призывает США сесть за стол переговоров и обсудить все накопившиеся вопросы в связи с военно-биологической деятельностью, подчеркнул Зайцев.

В январе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру.

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