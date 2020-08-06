МИД России прокомментировал активность лабораторий США в странах СНГ
- РИА Новости
По его словам, активизация военно-биологической деятельности США и их союзников за пределами национальных границ, в том числе на постсоветском пространстве, проводится под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области.
При этом проконтролировать степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы невозможно, отметил Зайцев.
«Получаемые американскими военными биологами штаммы возбудителей инфекционных заболеваний могут использоваться в дальнейшем для целей, несовместимых с интересами национальной безопасности России и других стран СНГ», — сказал он.
Россия призывает США сесть за стол переговоров и обсудить все накопившиеся вопросы в связи с военно-биологической деятельностью, подчеркнул Зайцев.
В январе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру.