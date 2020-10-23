В Азербайджане из-за коронавируса ограничивают въезд в ряд районов

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В Азербайджане приняли решение ограничить въезд в шесть районов и город Мингечевир из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Азербайджане из-за коронавируса ограничивают въезд в ряд районов
  • Reuters

«С целью уменьшения скорости распространения вируса, а также минимизации его последствий с 00:00 24 октября (23:00 мск 23 октября. — RT) закрывается въезд и выезд в Агстафинский, Билясуварский, Хачмазский, Исмаиллинский, Гахский, Загатальский районы и город Мингечевир», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба при правительстве Азербайджана.

Запрет не действует на грузовики и транспортные средства специального назначения.

В то же время в указанных шести районах прекращается движение общественного транспорта в выходные дни до 2 ноября.

В конце сентября власти Азербайджана продлили карантинный режим из-за COVID-19 до 2 ноября.

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