Мишустин и премьер Казахстана обсудили работу в рамках ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Казахстана Аскар Мамин обсудили по телефону совместную работу в рамках ЕАЭС.

«Михаил Мишустин поздравил Аскара Мамина с 55-летием, пожелав доброго здоровья, благополучия и новых успехов. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического взаимодействия и совместной работы в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

Отмечается, что Мишустин и Мамин также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

Ранее в МИД Казахстана рассказали о стратегическом партнёрстве с Россией.