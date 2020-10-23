Мишустин и премьер Казахстана обсудили работу в рамках ЕАЭС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Казахстана Аскар Мамин обсудили по телефону совместную работу в рамках ЕАЭС.
Мишустин и премьер Казахстана обсудили работу в рамках ЕАЭС
  • globallookpress.com

«Михаил Мишустин поздравил Аскара Мамина с 55-летием, пожелав доброго здоровья, благополучия и новых успехов. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического взаимодействия и совместной работы в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

Отмечается, что Мишустин и Мамин также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

Ранее в МИД Казахстана рассказали о стратегическом партнёрстве с Россией.

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