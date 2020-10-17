Генсек ООН оценил усилия по восстановлению стабильности в Киргизии
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«Мы обратили внимание на передачу президентских полномочий Садыру Жапарову после отставки президента, — цитирует ТАСС Дюжжарика.
Подчёркивается, что Антониу Гуттереш приветствует все усилия, нацеленные на возвращение страны на путь к стабильности в конституционных и законных рамках.
Также в заявлении отмечается, что решения о будущем Киргизской Республики должны приниматься транспарентно и при участии всех заинтересованных сторон.
15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку с поста президента Киргизии.