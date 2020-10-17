Генсек ООН оценил усилия по восстановлению стабильности в Киргизии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует усилия, направленные на восстановление стабильности в Киргизии. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН оценил усилия по восстановлению стабильности в Киргизии
  • © Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

«Мы обратили внимание на передачу президентских полномочий Садыру Жапарову после отставки президента, — цитирует ТАСС Дюжжарика. 

Подчёркивается, что Антониу Гуттереш приветствует все усилия, нацеленные на возвращение страны на путь к стабильности в конституционных и законных рамках.

Также в заявлении отмечается, что решения о будущем Киргизской Республики должны приниматься транспарентно и при участии всех заинтересованных сторон.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку с поста президента Киргизии.

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