В Белоруссии за сутки выявили 658 случаев заболевания коронавирусом

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Белоруссии увеличилось за сутки на 658 и достигло 86 392.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики.

С начала пандемии на территории Белоруссии умер 921 пациент, выписаны после выздоровления 78 990 человек.

Отмечается, что в республике провели более 2,1 млн тестов на выявление COVID-19.

Накануне сообщалось, что общее число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составляет 85 734.

Также стало известно, что в Белоруссии сократят с 14 до десяти дней срок самоизоляции при заболевании коронавирусом.