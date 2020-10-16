В Белоруссии за сутки выявили 658 случаев заболевания коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики.
С начала пандемии на территории Белоруссии умер 921 пациент, выписаны после выздоровления 78 990 человек.
Отмечается, что в республике провели более 2,1 млн тестов на выявление COVID-19.
Накануне сообщалось, что общее число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составляет 85 734.
Также стало известно, что в Белоруссии сократят с 14 до десяти дней срок самоизоляции при заболевании коронавирусом.