Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 85 734

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Белоруссии увеличилось до 85 734.
Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 85 734
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 916 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — указано в сообщении министерства, которое приводит РИА Новости. 

С начала пандемии на территории Белоруссии выписаны 78 583 человека, вылечившихся от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии сократят с 14 до десяти дней срок самоизоляции при заболевании коронавирусом.

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