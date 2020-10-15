Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 85 734
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.
«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 916 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — указано в сообщении министерства, которое приводит РИА Новости.
С начала пандемии на территории Белоруссии выписаны 78 583 человека, вылечившихся от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии сократят с 14 до десяти дней срок самоизоляции при заболевании коронавирусом.