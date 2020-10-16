На Украине за сутки выявили около 6 тысяч случаев коронавируса
- © Reuters
Соответствующие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
За последние 24 часа на Украине скончались 106 пациентов с коронавирусом. За время пандемии в стране зарегистрировано 5408 летальных случаев, связанных с COVID-19.
При этом 121 919 человек вылечились после заболевания коронавирусом.
Ранее в Киевской школе экономики дали прогноз по числу жертв коронавируса на Украине к концу года.