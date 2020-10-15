На Украине проверят показавшие встречу Медведчука с Путиным телеканалы

Короткая ссылка
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK, которые показали фрагменты встречи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.
На Украине проверят показавшие встречу Медведчука с Путиным телеканалы
  • kremlin.ru

Ведомство считает, что распространение подобной информации в СМИ страны «направлено на формирование положительного образа Владимира Путина, гуманизацию и популяризацию на Украине государства-агрессора».

Медведчук и Путин встретились 6 октября в Ново-Огарёве. Путин заявил о готовности способствовать восстановлению российско-украинских отношений. Он также допустил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от COVID-19 на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить