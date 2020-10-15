На Украине проверят показавшие встречу Медведчука с Путиным телеканалы
- kremlin.ru
Ведомство считает, что распространение подобной информации в СМИ страны «направлено на формирование положительного образа Владимира Путина, гуманизацию и популяризацию на Украине государства-агрессора».
Медведчук и Путин встретились 6 октября в Ново-Огарёве. Путин заявил о готовности способствовать восстановлению российско-украинских отношений. Он также допустил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от COVID-19 на Украину.