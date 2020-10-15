На Украине проверят показавшие встречу Медведчука с Путиным телеканалы

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK, которые показали фрагменты встречи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

Ведомство считает, что распространение подобной информации в СМИ страны «направлено на формирование положительного образа Владимира Путина, гуманизацию и популяризацию на Украине государства-агрессора».

Медведчук и Путин встретились 6 октября в Ново-Огарёве. Путин заявил о готовности способствовать восстановлению российско-украинских отношений. Он также допустил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от COVID-19 на Украину.