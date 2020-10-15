Путин объявил благодарность Лозе
- РИА Новости
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«Объявить благодарность президента Российской Федерации: Лозе Юрию Эдуардовичу — композитору, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт», город Москва», — говорится в документе.
Ранее Путин наградил актёра Михаила Боярского орденом Почёта, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева — орденом Александра Невского.