Путин объявил благодарность Лозе

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Российский лидер Владимир Путин своим распоряжением объявил ряд благодарностей, в том числе музыканту Юрию Лозе за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Путин объявил благодарность Лозе
  • РИА Новости

Документ размещён на официальном интернет-портале информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации: Лозе Юрию Эдуардовичу — композитору, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт», город Москва», — говорится в документе.

Ранее Путин наградил актёра Михаила Боярского орденом Почёта, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева — орденом Александра Невского.

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