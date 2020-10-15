Путин объявил благодарность Лозе

Российский лидер Владимир Путин своим распоряжением объявил ряд благодарностей, в том числе музыканту Юрию Лозе за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

РИА Новости

Документ размещён на официальном интернет-портале информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации: Лозе Юрию Эдуардовичу — композитору, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт», город Москва», — говорится в документе. Ранее Путин наградил актёра Михаила Боярского орденом Почёта, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева — орденом Александра Невского.