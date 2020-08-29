Путин наградил Расторгуева орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин наградил солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры.
Путин наградил Расторгуева орденом Александра Невского
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Указ главы государства «О награждении государственными наградами» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Расторгуева Николая Вячеславовича — солиста группы «Любэ», — говорится в указе.

Также орденом Александра Невского награждён член Союза кинематографистов России, мультипликатор Леонид Шварцман.

Глава государства также наградил орденом почёта профессора кафедры режиссуры неигрового фильма ВГИК им. С.А. Герасимова Сергея Мирошниченко.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены дизайнер Артемий Лебедев и соучредитель компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская.

Ранее сообщалось, что Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Толкунова орденом «За заслуги перед Отечеством».

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