Путин наградил ректора МГИМО орденом «За заслуги перед Отечеством»
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- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Торкунова Анатолия Васильевича», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко.