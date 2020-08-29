Путин наградил ректора МГИМО орденом «За заслуги перед Отечеством»

Российский лидер Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Торкунова Анатолия Васильевича», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко.