Путин наградил ректора МГИМО орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Российский лидер Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Путин наградил ректора МГИМО орденом «За заслуги перед Отечеством»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Торкунова Анатолия Васильевича», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко.

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