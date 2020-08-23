Путин наградил орденом космонавта-испытателя Кононенко

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Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин наградил орденом космонавта-испытателя Кононенко
  • РИА Новости

«За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства, наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Кононенко Олега Дмитриевича», — говорится в тексте документа.

25 июня в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11», на борту которого находились Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак из Канадского космического агентства.

Они провели на орбите семь месяцев.

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