Путин наградил орденом космонавта-испытателя Кононенко

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства, наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Кононенко Олега Дмитриевича», — говорится в тексте документа.

25 июня в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11», на борту которого находились Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак из Канадского космического агентства.

Они провели на орбите семь месяцев.