Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии провели встречу

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в сфере межрегиональной и региональной безопасности.

Об этом информирует пресс-служба МИД Белоруссии.

«14 октября 2020 года состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, который находится в Беларуси с рабочим визитом», — заявили в министерстве.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями об актуальной ситуации в сфере международной и региональной безопасности.

Также они высказались в пользу развития и укрепления взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, в первую очередь с ООН.

Ранее глава МИД Белоруссии провёл переговоры с главой внешнеполитической службы ЕС.