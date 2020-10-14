Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии провели встречу

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в сфере межрегиональной и региональной безопасности.
Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии провели встречу
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МИД Белоруссии.

«14 октября 2020 года состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, который находится в Беларуси с рабочим визитом», — заявили в министерстве.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями об актуальной ситуации в сфере международной и региональной безопасности. 

Также они высказались в пользу развития и укрепления взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, в первую очередь с ООН.

Ранее глава МИД Белоруссии провёл переговоры с главой внешнеполитической службы ЕС.

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