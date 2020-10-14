Пашинян сообщил о частичном отступлении в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахские силы «немного отступили», при этом, по его словам, Армия обороны Карабаха продолжает контролировать ситуацию на местах.

«За 18 дней боевых действий наши героические войска немного отступили на северном и южном направлениях», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что карабахская армия «держит под контролем ситуацию», нанося удары по противнику.

Пашинян добавил, что говорит об этом, так как хочет быть честным перед обществом.

Ранее министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры. Стороны обсудили сложную ситуацию, складывающуюся в зоне нагорнокарабахского конфликта.