Лавров и глава МИД Азербайджана провели переговоры

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Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры. Стороны обсудили сложную ситуацию, складывающуюся в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Лавров и глава МИД Азербайджана провели переговоры
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Разговор состоялся по инициативе Баку.

«Подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с. г.», — указано в сообщении.

Лавров акцентировал безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Он отметил, что это создаст основу для дальнейших шагов по политико-дипломатическому урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности московских переговоров по Карабаху.

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