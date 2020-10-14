Лавров и глава МИД Азербайджана провели переговоры

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры. Стороны обсудили сложную ситуацию, складывающуюся в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Разговор состоялся по инициативе Баку.

«Подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с. г.», — указано в сообщении.

Лавров акцентировал безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Он отметил, что это создаст основу для дальнейших шагов по политико-дипломатическому урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности московских переговоров по Карабаху.