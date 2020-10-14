Лавров и глава МИД Азербайджана провели переговоры
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Разговор состоялся по инициативе Баку.
«Подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с. г.», — указано в сообщении.
Лавров акцентировал безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Он отметил, что это создаст основу для дальнейших шагов по политико-дипломатическому урегулированию нагорнокарабахского конфликта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности московских переговоров по Карабаху.