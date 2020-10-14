Президент Киргизии встретился с премьером и спикером парламента

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Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков провёл встречу со спикером парламента Канатом Исаевым и премьер-министром страны Садыром Жапаровым.
Президент Киргизии встретился с премьером и спикером парламента
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице президента страны.

Отмечается, что Жээнбеков «поздравил их с назначением на должности, пожелал успехов в работе и выразил надежду, что их деятельность будет созидательной и принесёт пользу обществу и стране».

Также сообщается, что президент Киргизии «подчеркнул, что всегда готов к диалогу со сторонами ради стабильности и развития страны».

Ранее Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны.

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