Президент Киргизии встретился с премьером и спикером парламента
- РИА Новости
Об этом сообщается на странице президента страны.
Отмечается, что Жээнбеков «поздравил их с назначением на должности, пожелал успехов в работе и выразил надежду, что их деятельность будет созидательной и принесёт пользу обществу и стране».
Также сообщается, что президент Киргизии «подчеркнул, что всегда готов к диалогу со сторонами ради стабильности и развития страны».
Ранее Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны.