Зеленский подтвердил визит в офис британской секретной разведки

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время визита в Великобританию был на встрече в офисе британской разведки MI6.

«У нас была встреча в офисе MI6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Я прочитал, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, на этой встрече был другой состав», — приводит офис президента слова Зеленского.

Он отметил, что большую часть двухчасовой встречи «составляла информация о помощи и защите суверенитета и территориальной целостности».

Также, по словам Зеленского, на встрече обсуждались фейковые новости и дезинформация.

«Они как раз сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что на Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами», — сказал Зеленский.

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский во время визита в Великобританию встретился с главой секретной разведывательной службы MI6 Ричардом Муром.