Глава МИД Армении высоко оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху
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«Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырём пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров. Думаю, правильнее на этом этапе воздержаться от комментирования деталей», — сообщил он в интервью РБК.
Кроме того, Мнацаканян рассказал и о роли в переговорном процессе президента России Владимира Путина.
«Это огромнейший труд с его стороны — провести работу с двумя сторонами, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана», — отметил министр.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала подробности состоявшихся в Москве 9—10 октября переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.