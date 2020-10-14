Глава МИД Армении высоко оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сыграл важную роль во время московских переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
Глава МИД Армении высоко оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху
  • © РИА Новости / пресс-служба МИД РФ

«Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырём пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров. Думаю, правильнее на этом этапе воздержаться от комментирования деталей», — сообщил он в интервью РБК.

Кроме того, Мнацаканян рассказал и о роли в переговорном процессе президента России Владимира Путина.

«Это огромнейший труд с его стороны — провести работу с двумя сторонами, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана», — отметил министр.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала подробности состоявшихся в Москве 9—10 октября переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.

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