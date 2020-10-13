Кабмин Украины одобрил подписание военного соглашения с Турцией

Украинское правительство в ходе внеочередного заседания одобрило подписание рамочного военного соглашения с Турцией. Об этом сообщил телеканал «112 Украина».

«В рамках проведения в Турции в период с 15 по 17 октября визита президента Украины планируется подписание проекта рамочного военного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики», — заявил в ходе заседания правительства глава Минобороны Украины Андрей Таран.

По его словам, принятие документа позволит расширить сотрудничество с Турцией в военной сфере по 21 направлению.

В сентябре Украина договорилась о военно-техническом сотрудничестве с Румынией.