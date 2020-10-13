В Белоруссии возбудили дело после атаки на РУВД в Минске

Следователи в Белоруссии возбудили уголовные дела из-за нападения на РУВД в Минске с использованием «коктейлей Молотова».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Белоруссии.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 («Особо злостное хулиганство»), по ч. 1 ст. 295-3 («Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ») Уголовного кодекса», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестные в ночь на 13 октября бросили несколько «коктейлей Молотова» на территорию Советского РУВД Минска, загорелся служебный автобус.