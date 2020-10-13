На Украине высказались о возможности введения санкций против Лукашенко

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона может ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
На Украине высказались о возможности введения санкций против Лукашенко
  • РИА Новости

Об этом он заявил изданию «Европейская правда».

По его словам, Украина присоединится к санкциям ЕС против представителей действующей власти Белоруссии, однако решение по поводу ограничений в отношении Лукашенко ещё не принято. 

«Что касается санкций, которые уже введены, то мы присоединимся к ним», — сказал он.

Говоря о санкциях против президента Белоруссии, глава МИД Украины указал, что у Киева на этот случай есть алгоритм.

«Что касается любых новых санкций, то мы действуем по согласованному алгоритму. То есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше мы будем рассматривать возможность присоединиться к ним», — отметил Кулеба.

Ранее главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против Лукашенко, если ситуация в республике не улучшится.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии, его сына Виктора и ряда белорусских силовиков.

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