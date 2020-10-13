На Украине высказались о возможности введения санкций против Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона может ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом он заявил изданию «Европейская правда».

По его словам, Украина присоединится к санкциям ЕС против представителей действующей власти Белоруссии, однако решение по поводу ограничений в отношении Лукашенко ещё не принято.

«Что касается санкций, которые уже введены, то мы присоединимся к ним», — сказал он.

Говоря о санкциях против президента Белоруссии, глава МИД Украины указал, что у Киева на этот случай есть алгоритм.

«Что касается любых новых санкций, то мы действуем по согласованному алгоритму. То есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше мы будем рассматривать возможность присоединиться к ним», — отметил Кулеба.

Ранее главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против Лукашенко, если ситуация в республике не улучшится.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии, его сына Виктора и ряда белорусских силовиков.