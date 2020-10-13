За сутки в Узбекистане выявили 329 случаев коронавируса

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В Узбекистане за прошедшие сутки выявили 329 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
За сутки в Узбекистане выявили 329 случаев коронавируса
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что общее число зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось до 61 205.

«По состоянию на 10:00 (08:00 мск) 13 октября 2020 года в Узбекистане число случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 61 534», — указывает ведомство.

За минувшие сутки также были зафиксированы три смерти пациентов с COVID-19, общее число жертв коронавируса возросло до 510.

20 сентября стало известно, что в Узбекистане умер заместитель главы правительства по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев. Он скончался от последствий заболевания коронавирусом.

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