Милиция использовала газ и светошумовые патроны на акции протеста в Минске

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Сотрудники милиции применили на акции протеста в Минске светошумовые патроны и слезоточивый газ. Об этом заявил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
Милиция использовала газ и светошумовые патроны на акции протеста в Минске
  • Reuters

«Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа — в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей», — приводит РИА Новости его слова.

Как уточняет агентство, в понедельник, 12 октября, в Минске прошёл несанкционированный марш, в котором участвовали в основном пенсионеры.

Лашкевич добавил, что агрессия была проявлена и к сотрудникам, и к их транспортному средству, которое окружили протестующие.

«Поэтому из микроавтобуса был произведён выстрел в воздух светошумовым патроном», — сказал он.

По его словам, по этой же причине применялся и газ.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что протесты стали «организованными и крайне радикальными», в связи с чем силовики будут при необходимости применять спецсредства и боевое оружие.

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