Милиция использовала газ и светошумовые патроны на акции протеста в Минске
- Reuters
«Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа — в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей», — приводит РИА Новости его слова.
Как уточняет агентство, в понедельник, 12 октября, в Минске прошёл несанкционированный марш, в котором участвовали в основном пенсионеры.
Лашкевич добавил, что агрессия была проявлена и к сотрудникам, и к их транспортному средству, которое окружили протестующие.
«Поэтому из микроавтобуса был произведён выстрел в воздух светошумовым патроном», — сказал он.
По его словам, по этой же причине применялся и газ.
Ранее в МВД Белоруссии заявили, что протесты стали «организованными и крайне радикальными», в связи с чем силовики будут при необходимости применять спецсредства и боевое оружие.