Литва отзывает ещё шесть дипломатов из Белоруссии

МИД Литвы принял решение отозвать ещё шесть своих дипломатов из Минска и Гродно.

«Учитывая ультимативные требования и отзывая ещё шесть дипломатов из Минска и Гродно, мы стремимся остановить процесс ограничения дипломатических контактов», — приводит BNS слова представителя МИД Литвы по связям с общественностью Расы Якилайтене.

Он отметила, что «белорусская сторона не учла компромиссные предложения и продолжала ультимативно требовать сокращения количества литовских дипломатов».

«А когда мы не согласились, то работающих в Беларуси дипломатов намеревались объявить персонами нон грата, что значительно ограничило бы возможности дипломатов работать в будущем», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Литва приняла решение отозвать из Белоруссии пятерых дипломатических сотрудников посольства.