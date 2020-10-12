Экс-замглавы МВД Киргизии Асанова арестовали на два месяца

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Бывшего замглавы МВД Киргизии Курсана Асанова арестовали сроком на два месяца по делу об организации массовых беспорядков.
Экс-замглавы МВД Киргизии Асанова арестовали на два месяца
  • РИА Новости

«Курсану Асанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.

Отмечается, что также решением суда на два месяца арестован соратник экс-президента Алмзабека Атамбаева оппозиционер Темирлан Султанбеков. Им инкриминируют организацию массовых беспорядков.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов задержан за организацию массовых беспорядков в Бишкеке.

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