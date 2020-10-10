Экс-замглавы МВД Киргизии Асанов задержан за организацию беспорядков

Бывший замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов задержан за организацию массовых беспорядков в Бишкеке.

«10 октября 2020 года в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД Киргизии на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в городе Бишкек был задержан один из активных участников Курсан Асанов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

В ГКНБ отметили, что «в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления».

Ранее сообщалось, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.